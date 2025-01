Sulla situazione di Davide Frattesi all'Inter si è pronunciato anche Luca Toni, presente alla rassegna Pitti Uomo di Firenze: "Il giocatore è sempre visto come uno che subentra e che magari dall'inizio fa fatica. Ora l'Inter ha diversi infortunati e adesso per lui è fondamentale dimostrare di essere un titolare. Nel centrocampo dell'Inter fanno fatica in tanti a giocare, chiaro che ora ha la possibilità di dimostrare di essere un titolare. Se poi decide di potersela giocare nel futuro nel centrocampo dell'Inter, penso debba rimanere in nerazzurro".