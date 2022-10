"L'entusiasmo derivante dalla vittoria di Firenze sarà fondamentale per la gara contro il Viktoria di Champions che vale molto. In generale, questo filotto di risultati è importante per l'Inter perché si è sbloccato Lautaro, in più Barella è tornato a stare bene". Lo ha detto Luca Toni, ospite nel salotto di 'Super Tele', in onda ieri sera su DAZN.