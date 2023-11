Luca Toni è intervenuto ieri sera a Dazn parlando di quanto visto durante Juventus-Inter. "Secondo me la Juve ha dimostrato di poter testa a un'Inter che sulla carta è più forte - dice - La lotta scudetto? Per me dipende dall'Inter. A livello di rosa ha tanti giocatori, le altre fanno fatica. Il Napoli negli undici è allo stesso livello dell'Inter, ma nella rosa no".

Si parla anche del gol di Lautaro Martinez. "Lo ha aiutato tanto vincere il Mondiale. Anche la fascia di capitano, che gli ha dato responsabilità. E poi è cresciuto come giocatore, ha fatto l'ultimo step per diventare un giocatore importante a livello europeo. Sul gol sbaglia sicuramente Gatti, ma lui fa un gol pazzesco: finta sul secondo palo e incrocio davanti. Un attaccante vero. Il 99% delle volte fai gol se tagli bene sul primo, poi lui è stato anche bravo a calciare".