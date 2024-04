“Io sono sempre stato guardingo sui giudizi" ha detto il tifoso del Mlan, Gianmarco Tognazzi, interpellato da Notizie.com a proposito del derby di questa sera in programma al Meazza tra Inter e Milan. Derby a proposito del quale il noto attore si è così espresso: "Ma la partita di questa sera è una questione di orgoglio. Bisogna uscire indenni altrimenti c’è il rischio di una vera e propria mazzata sotto il profilo psicologico. Toppare due partite come quelle contro Roma e Inter rischia di essere deleterio per l’ambiente Milan e non sarà assolutamente semplice poi andare avanti fino al termine della stagione con questo tipo di assetto".