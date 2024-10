Continua la protesta da parte della Curva Nord dell'Inter, oggi nota sotto il nome di 'Secondo anello verde', dopo il rifiuto da parte della FIGC di osservare il minuto di silenzio per la tragica morte dei tre giovani tifosi del Foggia morti durante il viaggio di ritorno dopo la trasferta di Serie C in casa del Potenza. Dopo la netta presa di posizione al fianco degli ultras pugliesi, capeggiati dal padre dei ragazzi, fortemente deluso per quanto stabilito dalla Federazione, il Secondo anello verde di Milano rincara la dose: "13/10/2024 la morte non è uguale per tutti" si legge in uno striscione esposto di fronte al Baretto presente al fianco dell'ingresso 1 del Meazza, unendosi al messaggio che, da nord a sud, le varie tifoserie italiane congiuntamente hanno mandato a Gravina e compagni. Lo stesso striscione è difatti comparso sugli spalti di Bergamo, Palermo, Salerno tra le altre.