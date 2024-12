Dopo aver ritirato il premio per il 'gol più bello' della Serie A 2023-24, segnato nel derby vinto dall'Inter contro il Milan 5-1, Marcus Thuram ha parlato così dal palco del 'Gran Gala del Calcio AIC 2024: "È stato un momento particolare per me, il primo derby e il primo gol ed ero molto felice, prima di venire all’Inter pochi mi conoscevano e mi sono presentato così - il ricordo del francese riportato da Inter.it -. È un gol che hanno votato i tifosi? Abbiamo una grande tifoseria all’Inter. Se mi ero immaginato così il primo derby? Sapevo che avevamo molte chance di vincere quella partita, avevo visto alla televisione negli altri derby che l’Inter vinceva spesso, ed era un momento speciale per me. Gioco con ottimi giocatori che mi fanno tanti assist".

Infine, Tikus ha regalato un pensiero sul compagno di reparto Lautaro: "E' uno dei migliori attaccanti al mondo, mi dà tanto spazio in campo per fare quello che voglio ed è molto semplice giocare con lui".