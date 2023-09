In gol nel suo primo derby come Ronaldo, Marcus Thuram commenta ai microfoni di Inter TV il derby vinto per 5-1 contro il Milan: "San Siro è eccezionale, il supporto dei tifosi è incredibile. Lavoro ogni giorno per diventare un po' più forte ogni giorno, spero di continuare così. Se mi aspettavo un avvio così? Lautaro è un grande attaccante, è uno dei migliori al mondo. Sto imparando tanto giocando assieme a lui. Adesso abbiamo una partita molto difficile in Champions League, dobbiamo restare concentrati e speriamo di vincere".