L’attaccante nerazzurro Marcus Thuram commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto stasera per 1-0 contro la Juventus: "Conosciamo la Juventus, sappiamo come gioca. Abbiamo fatto una partita seria per vincere. Siamo molto contenti per questi tre punti, soprattutto perché sono arrivati in casa. Ringrazio i tifosi per tutto il supporto di stasera".

Cosa hai pensato sul gol?

“È stato un lavoro di squadra, siamo molto contenti di aver preso questi tre punti stasera, il merito è di tutti”.

Cosa ti dirà tuo padre?

“Troverà sicuramente qualcosa di negativo da dire... No, scherzo. Credo che mi farà i complimenti per la bella partita assieme a tutta la squadra”.