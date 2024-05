"Questa è stata una stagione dalla quale posso imparare" ha detto Malick Thiaw a Eurosport nella chiacchierata durante la quale ha fatto un bilancio della stagione personale e di squadra. "Penso che comunque per la squadra non sia stata una stagione così brutta, siamo arrivati secondi. Ovviamente le sconfitte con Roma e Inter sono state davvero dure... Ci si aspetta di più da un grande club come il Milan. Sicuramente nella prossima stagione dovremo fare meglio" ha continuato il difensore rossonero.

Qual è l'avversario più duro incontrato in Italia?

"Penso che Lukaku sia davvero forte. Ma anche Lautaro Martinez...".

Che emozioni la prima a San Siro?

"Incredibile, ricordo come fosse ieri, c'era il derby... Non ho giocato, ero in panchina, ma penso non ci sia partita migliore. La mia famiglia non è stata qui, ancora".