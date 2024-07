Archiviata ormai definitivamente l'idea Inter, per Tanner Tessmann si aprono ora nuove piste per il futuro. Una di queste porta in Scozia, dove il Celtic di Glasgow è dato come uno dei club maggiormente interessati al nazionale olimpico statunitense. Interrogato in merito, però, il tecnico degli Hoops Brendan Rodgers ha gettato acqua sul fuoco: "È la stagione del gossip e al momento è solo una voce, ci sono molte voci legate al club".