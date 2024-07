L'ex allenatore del Pordenone e della Triestina Attilio Tesser, intervistato da La Nuova di Venezia e Mestre, ha fatto le carte al campionato di Serie A che inizierà tra qualche settimana dicendo la sua su come potranno andare le big del torneo.

Veniamo al campionato. Tutti danno l’Inter per grande favorita.

"È così, ma io non vedo tutto questo gap con le altre".

Proviamo a fare la griglia come in Formula 1.

"Inter e Milan in prima fila, Napoli e Juventus in seconda, a seguire le altre".

Campionato, Coppa Italia, Coppe europee, Mondiale per club. Ma non si gioca troppo?

"Sicuramente sì. Sento parlare di ridurre la serie A a 18 squadre, ma poi perderemmo quei club piccoli che sono gli unici che fanno giocare i giovani".