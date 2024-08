Stop al 91esimo per il Fenerbahçe di José Mourinho, impegnato questa sera contro il Lille nell'andata del terzo turno di preliminari di Champions League. L'incontro, giocato a Valenciennes per l'indisponibilità del Pierre Mauroy sede in questo momento delle partite di pallamano dei Giochi Olimpici di Parigi, si è chiuso sul punteggio di 2-1: vantaggio dei Dogues che arriva al 12esimo per via di un'autorete di Jayden Oosterwolde, pari dei gialloblu con Iran Kahveci al 79esimo e gol vittoria dei transalpini in pieno recupero grazie a Edon Zhegrova.

Nelle altre partite, da segnalare il successo, sempre per 2-1, del Salisburgo sul Twente, la vittoria in volata del Ludogorets in casa del Qarabag e il 2-2 tra il Malmoe e il Paok. Domani le restanti tre gare.

Questo il dettaglio dei risultati:

Qarabag - Ludogorets 1-2

Malmoe - Paok 2-2

Midtjylland - Ferencvaros 2-0

Dinamo Kiev - Glasgow Rangers 1-1

Sparta Praga - FCSB 1-1

Lille - Fenerbahçe 2-1

RB Salisburgo - Twente 2-1