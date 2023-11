Ospite delle celebrazioni per il centenario della sezione AIA di Napoli, Nicola Rizzoli, ex arbitro e designatore in Italia che attualmente ricopre il ruolo di responsabile del dipartimento arbitrale CONCACAF, ha detto la sua sul macrotema del tempo effettivo: "Il tempo di gioco è una cosa importante, quello effettivo è un altro discorso - le sue parole rilasciate ai cronisti -. Le squadre hanno il diritto di giocare lo stesso minutaggio, avete visto l'introduzione dei recuperi più accurati al Mondiale in Qatar. Questa è una conseguenza dei comportamenti dei giocatori e delle dinamiche in campo.

Se una squadra perde meno tempo, il gioco sarà più bello. L'augurio è quello di avere una finestra di tempo giocato simile per tutti, questo è l'obiettivo principale".