Non si è fatta attendere la replica per le rime di Javier Tebas alle parole di Nasser Al-Khealifi. Il numero uno della Liga spagnola ribatte pesantemente al patron del Paris Saint-Germain, che ieri aveva difeso l'operato del suo club dalle continue accuse provenienti da Madrid: "Ci prende tutti per scemi (nemmeno lui crede alle sue bugie) e si presenta a Marca per dare lezioni con la superbia e l'arroganza di un nuovo ricco. Le regole per il Paris Saint-Germain non esistono. Continueremo a lottare per un calcio sostenibile senza barare", scrive su Twitter.