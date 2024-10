Commentando un editoriale scritto dal giornalista di Marca, Pablo Polo, Javier Tebas ha chiarito la sua posizione rispetto all'approvazione del nuovo format della Champions, arrivata nel 2022 quando faceva parte dell'Esecutivo UEFA: "Quando fu approvato il nuovo formato della Champions, non esisteva il Mondiale per club, che ora è supportato da UEFA ed ECA - la puntualizzazione del presidente de La Liga su X -. Inoltre non era stata organizzata alcuna Coppa Intercontinentale né il formato della Champions League era stato esteso fino al 2033. Tutto questo è stato fatto senza concordare nulla con FIFPRO e le Leghe. Se tutte queste sciocchezze fossero esistite, allora non avrei dato il mio sostegno al nuovo format della Champions League. E anche se l’ho fatto, è stato a condizione di rivederlo in base agli effetti che ha avuto sui campionati nazionali. Lascia che qualcuno non ti dia informazioni sbagliate".