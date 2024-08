Mehdi Taremi arriva anche ai microfoni di Inter TV per raccontare le sue sensazioni dopo il debutto in casa contro il Lecce, dove è entrato nell’azione del primo gol: “Sono felice di essere qui e di giocare nell’Inter. A San Siro c’è una grande atmosfera, il tifo è incredibile per me”.

Vi siete detti qualcosa di particolare nello spogliatoio?

“No, io ero concentrato sul mio lavoro. I compagni sono venuti a darmi consigli e fiducia, l’ho apprezzato molto”.

A che punto ritieni sia la tua condizione?

“Durante il precampionato ho avuto un infortunio, quindi giocare 90 minuti per me è stato importante per me fisicamente. Per me è stato importante aiutare, magari non sono ancora al meglio ma sto lavorando in allenamento per raggiungere il top”.