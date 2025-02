Marco Tardelli, intervistato dalla Rai, ricorda le sfide tra Juventus e Inter che spesso l'hanno visto protagonista: "Sono state partite bellissime, me le ricordo. Mi ricordo anche dei gol che ho segnato all'Inter. In questo momento credo che i nerazzurri abbiano una rosa superiore a quella della Juventus, una qualità di gioco superiore. Ma ultimamente i bianconeri hanno avuto risultati in linea con la loro storia, hanno cercato di vincere in tutte le maniere senza focalizzarsi sulla bellezza del gioco".