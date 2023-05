Ieri sera, travolgendo il Verona 6-0 al Bentegodi, l'Inter ha mandato segnali importanti alle avversarie, sia in ottica qualificazione Champions che in quella euroderby. "La squadra è molto viva in questo momento, fa un bel calcio e ha ritrovato Lautaro - ha spiegato Marco Tardelli durante 90° minuto su Rai 2. L'Inter ha la rosa più bella del campionato, anche le seconde linee sono buone".