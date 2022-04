Protagonista durante l'intervento su TMW Radio, Alessio Tacchinardi dice la sua sulla papera di Ionut Radu in quel di Bologna e sull'ormai frequente uso dei piedi da parte dei portieri: "Secondo me il calcio è cambiato. Ci può stare che adesso si usi il portiere per magari farsi venire anche a pressare. Non sono d’accordo, però, con questa ricerca continua del pericolo. Sono dell’idea che se si può fare ok ma non si può esagerare. Per quanto riguarda la questione Radu, intanto mi dispiace perchè so che è un bravo ragazzo e un bravo portiere, ma l’avevo visto che non era abbastanza veloce in certe circostanze. Quando un portiere gioca molto poco spesso perde tempi e ritmi".