"Quando c'è di mezzo il Milan sono sempre emozionato". Parola di Stefano Pioli, ex tecnico rossonero (oltre che nerazzurro) ora in Arabia, dove stasera è in programma la finalissima di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan: "È una finale, sarà sicuramente una bella partita e avvincente tra due squadre che giocano bene e hanno grandi giocatori - dice a SportMediaset -. Al Milan auguro il meglio per quello che abbiamo vissuto insieme, per le mie esperienze con i giocatori, con i tifosi, con tutti. Abbiamo fatto un percorso bellissimo".