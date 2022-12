Il prossimo 18 gennaio Inter e Milan si sfideranno in Arabia Saudita, in palio c'è la Supercoppa Italiana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sono diverse offerte sul tavolo per ospitare le prossime edizioni del torneo, mentre è al vaglio la possibilità di un cambio della formula con 4 squadre partecipanti, sulla falsa riga del modello spagnolo.