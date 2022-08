Dopo quanto trapelato nelle scorse ore, il consigliere FIFA, Evelina Christillin è intervenuta a Calciomercato.it, dove ha spiegato: "È difficile ipotizzare i rischi per la Juventus" ha detto a proposito delle possibili sanzioni che potrebbero colpire la Juventus per la questione Super League. "Ne saprò qualcosa di più da domani, sarò a Istanbul per i sorteggi di Champions ed Europa League. Non possono essere rilasciate dichiarazioni a livello di pettegolezzi, aspetto di saperne qualcosa in più per poterne parlare. Vedremo quale sarà la decisione finale in merito alla situazione di diversi club. I parametri del fair play finanziario come sapete cambieranno dalla prossima stagione. Se la corte del Lussemburgo dovesse dare ragione alla UEFA, Juventus, Barcellona e Real Madrid rischiano qualcosa, non credo però che l’eventuale sentenza sarà retroattiva. Sul fair play finanziario non so quali siano i rischi. La Juventus ha fatto aumenti di capitale importanti, ho qualche difficoltà dunque a pensare ci siano ammanchi importanti".