Suning.com, nel 2021 perdita di 42,3 miliardi di yuan. Dieci volte il 2020

La perdita è quasi uguale alla somma dell'utile netto di Suning nei 10 anni dal 2010 al 2019

L'enorme perdita di Suning nel 2021 supera i 42,3 miliardi di yuan. Accantonamento per deterioramento di molti beni come minimarket e logistica. Suning, che è in crisi debitoria, subirà un'enorme perdita nel 2021. La sera del 28 gennaio, riferiscono i colleghi di Weibo.cn, Suning ha pubblicato le sue previsioni sulle prestazioni per il 2021, con una perdita netta di 42,3 miliardi-43,3 miliardi di yuan per l'anno, circa 10 volte la perdita nel 2020.