Sulle frequenze di Radio Romanista, per parlare di Roma-Inter di sabato prossimo, nelle vesti di doppio ex è intervenuto Andrea Stramaccioni, che ha provato a inquadrare l'attesa sfida tra giallorossi e nerazzurri, ovviamente da un punto di vista capitolino: "Il tema sarà: lasci costruire l'Inter o si vanno a pressare i tre centrali? Dybala potrebbe giocare su Bastoni, non può occuparsi di Dimarco. Dall'altra parte, El Shaarawy può essere fastidioso per la gamba che ha. Contro il Cagliari ho apprezzato la compattezza dei centrocampisti, con Paredes apparso molto più a suo agio. Nel 4-3-3 può affermarsi ulteriormente".

L'attuale opinionista DAZN sottolinea poi gli aspetti chiave tattici: "Contro l'Inter Dybala dovrà sacrificarsi, ma allo stesso tempo anche l'Inter dovrà prestare attenzione alle frecce nell'arco di De Rossi. Ora i nerazzurri sono forti anche a destra, con Pavard che si sgancia e rappresenta un pericolo importante. La Roma se la può però giocare a viso aperto e con meno pressioni, provando a sfruttare la coppia offensiva che era mancata all'andata".