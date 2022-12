Roberto Stellone analizza quanto accaduto nella prima parte del campionato di Serie B attraverso le colonne di Tuttosport. Tra i singoli, l'ex attaccante cita anche due giocatori in prestito dall'Inter. "Nicolussi Caviglia del Südtirol sta dimostrando di avere tanta qualità e di sapersi imporre, credo tornerà molto utile alla Juventus. Idem per l’Inter con Fabbian, che sta facendo molto bene nella Reggina. Stando sui giovani mi piace molto Mulattieri, bomber prezioso per il Frosinone".