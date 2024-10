Brutta tegola per Paolo Vanoli che nella sfortunata notte di San Siro ha dovuto fare i conti anche e soprattutto con l'infortunio di Duvan Zapata, costretto ad uscire anzitempo dal campo in barella. Un'immagine che già sul momento non aveva lasciato presagire bene per l'attaccante colombiano, previsione purtroppo confermata dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto il giocatore questa mattina che hanno evidenziato una situazione parecchio complessa (LEGGI QUI). Dopo il report medico pubblicato dal Torino, l'Inter fa sentire la sua vicinanza al classe '91 tramite un messaggio di supporto: "In bocca al lupo Duvan Ti aspettiamo presto in campo" si legge nel Tweet pubblicato dal club meneghino.

In bocca al lupo Duvan

Ti aspettiamo presto in campo! https://t.co/TIePCXZ083 — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 7, 2024