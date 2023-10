Nell'annosa questione sul futuro di San Siro si inserisce anche il commento del rapper Fedez. Interpellato sul tema a margine dell'inaugurazione del centro 'Tog' Carlo de Benedetti per la disabilità infantile in via Livigno a Milano il musicista ha espresso il suo punto di vista: "Vado per logica: mantenere lo stadio solo per i concerti prevede che debba vivere solo in estate quindi non so se economicamente sia sostenibile. Tutta la parte invernale, eccetto che si preveda un copertura, è da escludere".