A vele spiegate. Con questo accattivante titolo, Gabriele Gravina presenta la propria piattaforma programmatica per il quadriennio 2025-2028 alla guida della FIGC in vista delle elezioni del 3 febbraio. Sul piano delle proposte, si passa da alcuni aspetti giuridici come ad esempio l'abolizione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse e una serie di leggi speciali per gli stadi per snellire gli aspetti burocratici alle idee per il sistema calcio, che prevedono tra le altre cose l'introduzione del Football Video Support nei campionati di Serie A femminile, Serie D maschile e Calcio a 5 nazionale.

Previsto anche il sostegno concreto al completamento della costruzione e/o del rinnovamento dei cinque stadi da indicare alla UEFA per ospitare il campionato europeo del 2032, l'autonomia gestionale dell’AIA e un'ottimizzazione del progetto seconde squadre. Oltre ad una più razionale e performante quadro complessivo delle categorie agonistiche.