Leonardo Semplici lancia un monito al suo Spezia a due giorni dalla gara di campionato contro il Sassuolo. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico bianconero ha chiesto ai suoi ragazzi di mantenere questo ritmo: "Quando batti l’Inter, che è la più forte d’Italia per valore della rosa, ti deve dare qualcosa. Bisognava acquisire e non lasciare per strada, vincendo dobbiamo avere consapevolezza, forza, ma dobbiamo continuare sulla falsariga di quanto fatto con umiltà e rispetto. Questa partita deve darci e non levarci, questa soddisfazione se resta singola non è valsa a niente. Da lunedì ci siamo ributtati a capofitto sul prossimo avversario, più difficile forse perché sono in salute, hanno valore, hanno recuperato giocatori che nel girone di andata non si erano espressi in un certo modo.