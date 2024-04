Spezia e Samp non si fanno male al Picco nella 34esima giornata di Serie B: finisce 0-0 la gara in cui si sono sfidati, anche se solo per 10', i tre fratelli Esposito. A margine della sfida, Filip Stankovic, portiere dei blucerchiati, non ha nascosto di essere comunque soddisfatto per il punto arrivato assieme al clean sheet: "Sapevamo che avremmo trovato una squadra tosta, su un campo difficile - le sue parole al sito del club -. Siamo stati bravi a stare in partita fino alla fine, ci teniamo stretto il punto, era importante fare punti dopo la sconfitta in casa. E' sempre bello fare clean sheet, è come un premio. La parata più bella? Ne ho fatte di importanti più che belle, io sono sempre contento quando aiuto la squadra. Dobbiamo pensare alla prossima, dare tutto. La classifica parla da sola, siamo contenti di essere ancora in zona playoff, anche se la strada è ancora lunga".