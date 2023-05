La situazione per ambedue le squadre era ormai definita, con una promossa in Serie A e l'altra sicura di essere la testa di serie numero uno ai playoff. E allora, Genoa e Bari si sono lasciati andare ad una partita spettacolare, ricca di gol e colpi di scena, conclusa con la vittoria del Grifone per 4-3 grazie ad un finale a dir poco emozionante e denso di significato: la rete decisiva la firma infatti su rigore Domenico Criscito, alla sua ultima partita da professionista. In questa samba di gol ci mette la firma, e che firma, anche Sebastiano Esposito, che timbra il gol del momentaneo 1-1 con una gemma da calcio di punizione che non lascia scampo al portiere rossoblu Josep Martinez.