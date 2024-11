A margine della cerimonia della Hall of Fame del Calcio Italiano, dove è stato inserito nella categoria allenatori, il ct azzurro Luciano Spalletti si è fermato a parlare coi cronisti presenti commentando tra le altre cose l'evoluzione del metodo arbitrale: "Se mi piace il calcio di oggi in cui vengono sanzionati tutti questi contatti? Tutto ha una evoluzione nella vita e ora siamo arrivati a questo punto. Bisogna fare attenzione al messaggio che si manda, quando si abbassa il livello del contatto per fare dei falli poi per i giocatori certi obiettivi diventano facili per far credere sia un intervento falloso. Ci sono episodi che rischiano di ridurre a una prigione il direttore di gara".