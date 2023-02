"Attenzione verso il derby? Allo Spezia del derby non interessa niente, gli interessa dei punti salvezza che merita per la storia del club e della città. Io ci sono stato e so quanto tempo dedicano alla squadra di calcio. Noi dobbiamo concentrarci su un match importantissimo, sarà una gara difficile in un campo difficile, solo l'attenzione e la dedizione, l'applicazione ci permetterà di andare a sfruttare l'occasione". Così Luciano Spalletti stronca le domande inerenti al derby di Milano che vedrà protagoniste domani Inter e Milan, rispettivamente seconda e quinta in classifica con 40 e 38 punti. Tredici meno rispetto al Napoli che viaggia verso Spezia con un vantaggio di +13 sull'Inter, ma non deve rischiare di cadere in "partite trappola".

A +13 è difficile non pensare all'orizzonte entusiasmante: è la più bella opera d'arte di Spalletti? Quando ha capito che stava nascendo?

"Se ci voltiamo insieme, vediamo tante cose che non si sono realizzate. Si diceva all'inizio che non potevamo fare questo percorso, c'erano dubbi. Poi è stato segnato da eventi e risultati totalmente diversi. Ora pensiamo allo stesso modo che gli altri non possano fare questo percorso che noi abbiamo fatto, è la stessa cosa! Perché una di quelle 6 squadre non può fare ciò che abbiamo fatto noi? A noi ci resta l'obbligo di fare risultati, in modo da non farli venire vicini per crearci difficoltà. Serve la consapevolezza che i fatti, i risultati, sono capaci di scrivere la storia. Bisogna continuare a farli, ci sono squadre forti, in grande salute tipo l'Atalanta, anche se sono a distanza, anche se lui fa così 'che c... dice'. Dico ciò che voglio. All'inizio si diceva che questo non poteva avvenire, ora si dice non può avvenire e se non ti fai trovare pronto ed attento sul comportamento poi ci rimaniamo male".