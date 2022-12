Francesco Sotera, da nove anni membro dello scouting internazionale dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dell'emittente catanese TeleColor parlando della nuova realtà etnea, ripartita dalla Serie D dopo il fallimento della scorsa stagione: "Il Catania ha una rosa importantissima e i numeri parlano per i rossazzurri. Complimenti anche alla tifoseria, che porta un entusiasmo difficilmente riscontrabile in altre città. So che ci sono dei giovani interessanti a Catania. Spero che, una volta arrivati nel professionismo, continuino a trovarsi benissimo in questa squadra. E’ fondamentale dare continuità ad un progetto, confermando i calciatori importanti e inserendo giovani altrettanto importanti. Per arrivare a certi traguardi serve una progettualità".