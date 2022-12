Intervenuto in diretta su canale Twitch della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante di Napoli e Udinese, Roberto ‘Pampa’ Sosa ha parlato anche di Lautaro Martinez, che forse in questo Mondiale ha reso al di sotto delle aspettative: “Lautaro tra i 26 giocatori dell’Argentina era quello che è arrivato più in forma - ha esordito -, lo abbiamo visto nell’Inter dove lui e Barella erano in trascinatori sia in campionato che in Champions. Chiaramente non è stato un buon Mondiale dal punto di vista del rendimento, Scaloni ha scelto Alvarez che ha delle caratteristiche diverse, va a rincorrere tutti, mentre Lautaro dà più punti di riferimento - ha spiegato il Pampa -. Ma resta un giocatore importante, sul secondo gol di Messi stoppa una palla con una qualità incredibile. Alla fine anche lui è campione del mondo, se questo non lo motiva per il futuro non so cosa possa farlo”, ha concluso.