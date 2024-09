El Pampa Roberto Sosa è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Argomento principale, ovviamente, la lotta scudetto.

Secondo il Pampa Sosa come stanno le cose in serie A...

"L’Inter è la favorita: ha inserito calciatori di qualità e respiro internazionale e li ha introdotti in un gruppo già forte di suo, come dimostra l’ultimo campionato. Se non fa come il Napoli dell’anno scorso e non si sgonfia....".

La chiudiamo subito?

"No, però non sarà semplice fronteggiarla. Mercato alla mano, non potendo avere grandi indicazioni dal campo dopo tre partite, solo il Napoli e la Juventus sono in scia: loro sì che possono avvicinarla e infastidirla".

Quindi: prima fila Inter, poi...

"Napoli e Juve o Juve e Napoli, mettetele come volete, a distanza significativa ma non esagerata; più dietro, staccate, Atalanta e Milan, Roma e Lazio, Bologna, la Fiorentina, le altre".

Ha le idee chiare.

"Relativamente. Ne sapremo di più alla prossima sosta, perché ora si entra nelle settimane in cui si andrà in campo ogni tre giorni, con pressioni fisiche e psicologiche che potranno incidere per tutte, tranne una".

Ha puntato su tre squadre, scelga un calciatore-simbolo.

"Dell’Inter prendo Thuram, a volte sembra che voli, che venga da un universo diverso, che tutto ciò che fa sia quasi sovrannaturale. Al Napoli - vi sembrerà strano - scelgo Buongiorno, destinato a diventare tra i più forti al mondo, con quella disinvoltura che si trasforma in sicurezza nell’uno contro uno. E alla Juventus punto su Vlahovic: sente la porta anche se non la vede e la prende, ha fiuto, fisico, ha quel che torna utile per sfidare l’Inter".