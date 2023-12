Giornata di sorteggi non solo in Champions League, ma anche in Europa League. L'accoppiamento dell'urna Nyon per gli spareggi porterà la Roma (testa di serie) a sfidare il Feyenoord mentre il Milan, retrocesso dalla Champions, è atteso dall'incrocio con i francesi del Rennes.

Tutti i playoff di Europa League:

Feyenoord-Roma

Milan-Rennes

Lens-Friburgo

Young Boys-Sporting CP

Benfica-Tolosa

Braga-Qarabağ

Galatasaray-Sparta Praga

Shakhtar Donetsk-Olympique Marsiglia