Una delle ipotesi più accreditate in ottica mercato nerazzurro è la cessione di André Onana per poter finanziare altre operazioni in entrata. in particolare, sembra che l'Inter voglia utilizzare il ricavato per trovare un sostituto del camerunese e garantirsi l'acquisto del cartellino di Romelu Lukaku. FcInterNews.it ha chiesto ai suoi lettori se fossero d'accordo con questa operazione e il rifiuto della partenza dell'estremo difensore ha prevalso. A seguire l'esito del sondaggio:

Sì 33.59%

No 66.41%