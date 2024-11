Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il portiere nerazzurro Yann Sommer analizza così il match vinto oggi 1-0 contro il Lipsia: “Alla fine è una vittoria molto importante per noi, nel secondo tempo abbiamo avuto qualche problema, ma siamo stati sempre compatti, con grande energia. Abbiamo difeso e concesso un solo tiro, dovevamo segnare prima il secondo gol il modo da essere più tranquilli, ma sono tre punti importanti”.

Grande grinta e determinazione in Champions: “In Champions è importante stare attenti anche ai piccoli dettagli, siamo sempre molto concentrati e non abbiamo preso gol anche contro avversari difficili come oggi. Ora dobbiamo mantenere questo sentimento per le prossime partite a cominciare dalla Fiorentina”.

Ancora un clean sheet per te. “È bellissimo, ma è una cosa di squadra. Abbiamo difeso veramente bene, con energia, compatti e come squadra. Questo per un portiere è bellissimo, 101 è un bel numero ma spero ne arrivino ancora tanti altri”.