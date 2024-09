Soltanto Inter e Juventus godranno della vetrina del mercoledì di Prime Video per le prime sei giornate della fase campionato di Champions League. Da dove nasce questa scelta, che almeno per il momento taglia di fatto Milan, Bologna e Atalanta? Calcio e Finanza offre una spiegazione: come noto, la piattaforma streaming di Amazon trasmette in esclusiva assoluta la migliore partita del mercoledì e guardando al calendario, pubblicato dalla UEFA nella giornata di sabato scorso, il Milan, tanto per fare un esempio, giocherà le prime cinque giornate esclusivamente di martedì e solamente le ultime tre di mercoledì. Infatti, da quest’anno il massimo organo del calcio europeo non garantisce l’alternanza delle giornate a ogni singola squadra, condizione che era presente fino alla passata stagione. Infatti i rossoneri giocarono tre gare di martedì e tre di mercoledì.

Gli ultimi due impegni del Milan nella prima fase della Champions League 2024/25 si giocheranno di mercoledì e saranno la sfida interna contro il Girona il 22 gennaio e la trasferta a Zagabria il 29 gennaio contro la Dinamo, quando però l’ultima giornata si giocherà totalmente in contemporanea. Quindi, c'è la possibilità che il Milan non venga mai trasmesso su Prime Video. Una finestra avrebbe potuto averla il Bologna per il match col Liverpool, ma per quella data è stata selezionata la partita RB Lipsia-Juventus. Per le ultime due giornate, che Amazon è chiamato a selezionare nelle prossime settimane, il Bologna giocherà martedì 21 in casa del Borussia Dortmund e mercoledì 29 contro lo Sporting Lisbona. Mentre sempre martedì 21 l’Atalanta sarà impegnata contro lo Sturm Graz, mentre all’ultima giornata volerà a Barcellona. Comunque, il criterio di scelta applicato per decidere quale partita trasmettere rispetto a un’altra è legato al bacino di utenza che quella determinata squadra porta con sé. Un altro criterio, che molto probabilmente sarà applicato per l’ultima giornata di Champions League con tutte le partite in contemporanea, è quello del valore delle partite in programma per quanto riguarda l’obiettivo sportivo da raggiungere.