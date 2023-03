Snaipay, brand del Gruppo Snaitech che offre servizi di ricarica e pagamento a valore aggiunto, sarà Match Sponsor della partita del campionato di Serie A Inter-Fiorentina, in programma sabato 1° aprile 2023 alle ore 18:00 presso lo Stadio San Siro di Milano. Per l’occasione parte il concorso di fan engagement “Snaipay Matchday”, live dal 1° al 30 aprile, con la possibilità per tutti gli appassionati di vincere gift card Snaipay e biglietti con VIP Experience,per vivere un’esperienza unica ed incontrare i campioni nerazzurri.