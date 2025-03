Intercettato da TMW a margine dellìevento Pepito Day, l'ex Napoli Salvatore Sirigu ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A: "Se il Napoli può vincere lo Scudetto? Sono lì… C'è un allenatore forte, un gruppo importante, giocatori forti e se la giocheranno. Sarà una bella lotta fino alla fine, non lo so chi la spunterà".

Da ex Torino, è diventato un bel portiere anche Milinkovic-Savic?

"Lo era anche prima, poi le prestazioni aiutano ovviamente, il momento della squadra… Vanja è sempre stato un bel portiere, ha sempre lavorato, ha saputo sfruttare il suo momento ed è un portiere forte come lo era prima. Non lo scopro certo io", ha concluso il portiere.