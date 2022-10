Ricordi della sua esperienza interista al fianco del tecnico Roberto Mancini per Silvinho, ex vice allenatore nerazzurro che a Gianlucadimarzio.com racconta un aneddoto della sua avventura interista legato a un giovane Marcelo Brozovic: "Rimasi subito impressionato da un ragazzo croato che iniziava a farsi notare. Con noi Brozovic ha iniziato nel centrocampo a 2 o esterno nel 433. Era giovanissimo ma è riuscito a diventare fondamentale per noi e adesso anche nella squadra di Inzaghi. Si vedeva che avrebbe avuto un futuro brillante. La sua assenza è molto pesante".