Finisce in parità il big match che metteva in palio tre punti pesanti per la lotta europea tra Roma e Juventus. A passare in vantaggio nel primo tempo sono i bianconeri con Locatelli, nella ripresa arriva il pari di Shomurodov.

La Roma sale a 53 punti, la Juve aggancia il Bologna al quarto posto in classifica a quota 56. Domani il Bologna, che ospiterà il Napoli, può allungare sulle rivali e portarsi anche in caso di vittoria al terzo posto in classifica.