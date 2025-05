Tutto freme a Monaco, dove è già iniziata la febbre da finale di Champions League. A mantenere la calma è Simone Inzaghi e la squadra che dopo essersi dedicati alle varie attività media della giornata di ieri, non hanno più pensieri da sprecare, rivolgendo tutta l'attenzione sul match di questa sera. L'Inter è uscita dall'albergo dove alloggia in questi giorni per svolgere l'allenamento della rifinitura come mostrano le immagini pubblicate da Matteo Barzaghi di Sky Sport che pone l'accento proprio sulla tangibile concentrazione dei giocatori, seri in volto e parecchio focalizzati.

