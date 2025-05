"Affrontare una partita del genere è un emozione unica, per l'importanza e la bellezza della competizione. Arrivare in fondo significa aver compiuto un cammino importante e superato avversari di valore". Parola di Walter Samuel, intervistato da Inter.it in occasione del Matchday Programme in vista di PSG-Inter di stasera, gara che vale il titolo dei titoli: la Champions League.

"Nella finale poi ci vuole tutto: grinta, cuore ma soprattutto tanta concentrazione per curare ogni dettaglio - ha continuato The Wall -. Da giocatore per prepararmi a sfide così significative cercavo di rimanere il più tranquillo possibile, poi una volta che si scende in campo si pensa solo a dare tutto per raggiungere l'obiettivo".

Qual è la partita che ti ha impressionato di più del percorso europeo di questa Inter?

"Mi sono piaciute le due partite contro il Barcellona, la seconda in particolare perché nel finale l'Inter ha dato una dimostrazione della forza del gruppo e di essere una squadra capace di crederci fino in fondo e non mollare mai. Tutti i ragazzi hanno dato un contributo molto importante".

