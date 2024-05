Stilare il calendario dell'ultima giornata stavolta sarà ancora più complicato rispetto al passato: come riferisce la Gazzetta dello Sport, la Lega Serie A vuole rendere noti gli orari del 38esimo turno al massimo entro martedì, aspettando gli esiti delle gare odierne. Questo perché le squadre devono vendere i biglietti e organizzare le trasferte (tutte hanno già previsto almeno una doppia opzione per gli hotel). In questo momento le certezze sono poche: il criterio che sarà utilizzato dovrebbe essere quello di dividere gli incontri a blocchi in base agli obiettivi (salvezza, qualificazione alla Champions e alle coppe europee), ma soprattutto per la lotta salvezza non è un riferimento da seguire alla lettera.

Tra le partite che potrebbero presentarsi prive di vincoli rispetto alle altre c'è quella del Bentegodi tra Verona e Inter, specie nel caso in cui gli scaligeri, in caso di vittoria domani a Salerno, dovessero centrare la salvezza. A braccetto potrebbero andare Atalanta-Torino (non sarà giocata sabato perché mercoledì i nerazzurri giocheranno la finale di Europa League) e Napoli-Lecce.