Lega Serie A sta continuando a lavorare per l’assegnazione dei diritti televisivi del massimo campionato italiano. E comincia anche a pensare a quella che sarà la futura distribuzione delle partite: secondo il Corriere dello Sport, a partire dalla prossima stagione un totale di quattro big match sarà trasmesso alle ore 12.30 di domenica e alle ore 15.00 (due per ogni slot orario, spalmati su tutto l’arco dell’anno e chiaramente non in contemporanea).

La scelta è una delle tante novità previste dalla divisione degli incontri nel prossimo ciclo. Pur mantenendo la formula attuale, per Sky e DAZN sono previsti infatti aggiustamenti particolari tra gli orari a disposizione della pay-tv di Comcast per la trasmissione degli eventi e la scelta e il numero di big match da mandare in onda per ogni stagione.