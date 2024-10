Dopo il Derby d'Italia contro la Juventus, in Serie A sarà il momento del primo turno infrasettimanale dell'anno. L'Inter farà visita all'Empoli mercoledì 30 ottobre, scendendo in campo al Castellani alle ore 18:30. Il match verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.