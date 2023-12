Succede tutto dopo l'80esimo nelle due gare di Serie A delle 15 dell'antivigilia di Natale. L'impasse si sblocca prima a Torino, dove l'Udinese passa in vantaggio al minuto 81 con la zampata al volo di Oier Zarraga, al primo gol in campionato.

Un'illusione che dura poco, perché Ivan Ilic regala il pari ai granata sette giri d'orologio più tardi. Poco prima, ma al Dall'Ara, era stato Lewis Ferguson, in mischia, a trafiggere l'Atalanta dopo aver spiccato il volo in area di rigore. Lo stesso volo del Bologna in classifica, ora al quarto posto, a -2 dal gradino più basso del podio occupato dal Milan.